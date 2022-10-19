ائتلاف صمود: ''نرفض مسار الرئيس قيس سعيد ولا للعودة لما قبل 25 جويلية'


Publié le Mercredi 19 Octobre 2022 - 08:46قراءة: 0 د, 35 ث
      
أقر المنسق العام لإئتلاف صمود حسام الحامي انهم يرفضون مسار رئيس الجمهورية قيس سعيد كما أنهم يرفضون العودة لمنظومة ما قبل 25 جويلية.


وعبر الحامي خلال استضافته اليوم الأربعاء في ماتينال اذاعة شمس، انهم يرفضون تمشي رئيس الجمهورية والتوجه نحو ارساء الشركات الاهلية ، مبينا ان الرئيس يراها منقذ الوطن.

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وعلى ذلك، دعا الحامي للحذر من هذه الشركات، كما لفت انهم كإئتلاف صمود قاطعوا الإستشارة الوطنية لانها لاتضمن الحد الأدنى من الحياد.

كما أشار حسام الحامي إلى ان الدستور الذي وضعه الرئيس غير جيد لا يبني لدولة القانون والمؤسسات.
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وفي ذات السياق، أقر الحامي ان لا مجال للعودة لماقبل 25 جويلية وإلى منظومة الفساد والإرهاب والفشل، وفق تعبيره.



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