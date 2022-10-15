جبهة الخلاص تعتزم مقاضاة وزير الداخلية من أجل تعطيل أنصارها من الوصول للمسيرة


Publié le Samedi 15 Octobre 2022 - 11:34 قراءة: 0 د, 40 ث
      
أفادت جبهة الخلاص الوطني في بيان نشرته صباح اليوم السبت 15 أكتوبر 2022 بأنّها تلقّت تديد التّشكّيات من أنصار الجبهة في جهات البلاد الدّاخليّة حول التّعطيلات والتّضييقات ( الموثّقة بالشّهادات والصّور) التي يتعرّضون لها في طريق التحاقهم بتحرّك العاصمة، وفق تعبيرها.


وعبّرت الجبهة عن "استنكارها الشّديد لتواصل هذه الممارسة السّياسيّة المتخلّفة لسلطة الإنقلاب التي تُعلن للعالم احترام حقّ التّظاهر وتمارس التّضييق الأمنيّ الواسع"، وفق نص البيان.

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وحمّلت وزير الدّاخليّة شخصيّا مسؤوليّة "هذه الإنتهاكات وما قد ينتج عنها من توتر وتعبير عن الغضب، معلنة عن عزمها مقاضاة وزير الدّاخليّة وكلّ من يثبت تورّطه في تعطيل حقّ التّظاهر المكفول بدستور الثّورة .

وكانت انطلقت جبهة الخلاص الوطني صباح اليوم السبت 15 اكتوبر في مسيرة احتجاجية بالعاصمة ورفع انصار الجبهة شعارات تطالب بعزل رئيس الجمهورية قيس سعيد واسقاط ما يعتبرونه "انقلابا".
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