المدير العام الأسبق بالبنك المركزي: التضخّم أكبر خطر داهم يهدّد الاقتصاد بعد الإرهاب

اعتبر المدير العام السابق للسياسة النقدية بالبنك المركزي محمد صالح سويلم، في مداخلة هاتفية خلال برنامج "موزاييك+" على اذاعة موزاييك الأربعاء 5 أكتوبر 2022، أنّ كافة دول العالم في حرب مع ارتفاع نسبة التضخّم، حيث تسعى إلى إعادته إلى مستويات مقبولة، قائلا إنّ "التضخّم أكبر خطر داهم يهدّد الاقتصاد بعد الإرهاب"، وفق تعبيره.



