عايدة عرب لبية الزردي: مستواك سيزيام..ورد بالك تنسي أنك شعبة قصيرةمهنيّة إلّي هي الخياطة


Publié le Vendredi 19 Août 2022 - 07:10قراءة: 2 د, 32 ث
      
لازال تصريح بية الزردي الذي قالت فيه ان البعض يلتحقون بمعهد الصحافة بسبب معدّلاتهم الضعيفة يثير تعليق عدد من الاعلاميين , فبعد الياس الغربي الذي علق على تصريحات بية الزردي ساخرا بالقول " فعلا ...les plateaux poubelle أفضل مدرسة " لترد بية الزردي قائلة "على وجهك ياpoubelle " مدعية ان الياس الغربي وصفها في لقاء جمعهما سابقا بالايقونة.


وتواصل النقاش بين الطرفين ليرد الياس الغريي قائلا " نعم فعلا انت ايقونة في ال télé poubelle وأيضا في الradio poubelle ," لترد بية الزردي بكل "رقيّ" قائلة "على منظرك poubelle .

الاعلامية عايدة عرب من ناحيتها ردت على بية بتدوينة هذا نصها:

"السلام عليكم.
أيا سيدي الدخلاء اجتاحوا الروادن و التلافز و ولاّو روس و قلنا برّة هانا خلّيناهالهم واسعة و عريضة يرتعّو كيما يحبّو و يكرسّو الرداءة و في نفس الوقت ياكلّو خبيزة!
..


أماّ إنك تسمح لنفسك تتطاول على معهد الصحافة فهذا غير مقبول!
عزيزتي بيّة الزردي؛ معهد الصحافة خط أحمر!
ولمعلوماتك و لثقافتك العامة المفقودة: وقت إلي خذيت أنا البكالوريا على سبيل المثال و ليس الحصر، كان باش تدخل للمعهد الصحافة يلزم تكون ماخو الفرنسية option و جايب فيها معدل قوي في الامتحان النهائي، هي و الانجليزية إلى جانب معدلك العام الّي يلزم يكون محترم!
عزيزتي، معهد الصحافة خرّج دكاترة و نساء و رجال تقلدّو مهام عليا في الدولة و أيضا خارجها.
أساتذة معهد الصحافة و علوم الاخبار الّي هوما متخرجين من نفس المعد مطلوبين في أهم كليات الصحافة العربية للتدريس و مراجع في مجالهم وفما منهم الّي كاتبين آلاف المقالات العلمية و عشرات الكتب ….
صديقتي ننصحك نصيحة وسْع؛ خلّيك فلّي تعرفو و متمكّنة منّو و ما تتعلطّش على ما تجهلين و ما أكثر ما تجهلين!
عزيزتي بية؛ وقتلّي تكون قريت 3 سنين بعد السيزيام بريمار شعبة قصيرة مهنيّة إلّي هي الخياطة، و إلّي انت عمرك ما ذكرتها و يبدو تستعار منها في حين الخياطة مهنة شريفة و متاع ذوق كبير، و دخلت مجال التنشيط الإذاعي بالصدفة، و من بعد التَكْرِنّيك في تلفزة الأفكار لأن من هب و دب ولّى كرونيكور لأسباب متعلّقة بمسألة وحيدة هي البوز، و انت ما شاء الله ابدعت في العرك و المعروك و شريان الشبوك و سبان الناس،
أما رد بالك تستخايل ولو لثانية الّي هذا يعطيك الحق و الشرعية و المشروعية باش تتْحكحك على معهد الصحافة و ما ادراك و خرّيجيه خاطر وقتها تولّي تحط روحك في موقف بايخ جدّا و وقتها تلقانا بالمرصاد خاطر معهد الصحافة دارنا و عايلتنا و تكويننا و فخرنا و مرجعنا و أساتذتنا العمالقة إلّي قرّاونا و ورّاونا و علمونا المهنة و أخلاقياتها و إلّي انت، سامحني نقلك بكل صراحة ما عندك حتّى صلة بها!
فبحيث، خلّيك منشطة، كرونيكوز، انستاڤراموز و لقّط على رويحتك خبيزتك و فك عليك مناّ، رانا ما فينا ما يتفصّل كيف تجبدنا و خاصة تجبد معهدنا!
و الله يهديكم يا Mehdi Ben Radhia و يا سي @ Sofiene Boussetta
الّي خلطّوها و جلطّوها الاذاعة متاعكم و خلّيتونا نقاسيوْ في الجهل و التجلطيم (حاشى إلّي ما يستاهلش)!
بي س: بنات و ولاّد معهد الصحافة وقيت باش تفيقو على رواحكم و تتوحدّو لمجابهة الرداءة و وين هازين وسائل الإعلام !!
و السلاااااااام بالعافية!"




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