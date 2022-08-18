الياس الغربي لبية الزردي : أنت أيقونة في ال télé poubelle


Publié le Jeudi 18 Août 2022 - 21:30قراءة: 0 د, 30 ث
      
نشبت الخميس 18 اوت، مشادة كلامية حادة بين الاعلامي الياس الغربي، وبية الزردي بسبب تصريحات هذه الاخيرة التي قالت فيها ان البعض يلتحقون بمعهد الصحافة بسبب معدّلاتهم الضعيفة حسب تعبيرها.
وعلق الياس الغربي على تصريحات بية الزردي ساخرا بالقول " فعلا ...les plateaux poubelle أفضل مدرسة " لترد بية الزردي قائلة "على وجهك ياpoubelle " مدعية ان الياس الغربي وصفها في لقاء جمعهما سابقا بالايقونة.


وتواصل النقاش بين الطرفين ليرد الياس الغريي قائلا " نعم فعلا انت ايقونة في ال télé poubelle وأيضا في الradio poubelle ," لترد بية الزردي بكل "رقيّ" قائلة "على منظرك poubelle .




..




Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 251574



En continu...

Toutes les news...
| || | |
TV | Mosaique |Jawhara|IFM| |
الخميس 18 أوت 2022 | 20 محرم 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:43 19:09 16:08 12:30 05:39 04:04
Babnet
29°
Babnet36°Babnet% 61:الرطــوبة
تونــسBabnet29°
7.2 كم/س
:الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
36°-2932°-2633°-2633°-2633°-25
  • Avoirs en devises
    23801,8

  • (18 aout)
  • Jours d'importation
    116
  •              1 € = 3,21441 DT        1$ =3,16191 DT
  • Solde Compte du Trésor   (18 aout)   1082,4 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
   