الياس الغربي لبية الزردي : أنت أيقونة في ال télé poubelle

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نشبت الخميس 18 اوت، مشادة كلامية حادة بين الاعلامي الياس الغربي، وبية الزردي بسبب تصريحات هذه الاخيرة التي قالت فيها ان البعض يلتحقون بمعهد الصحافة بسبب معدّلاتهم الضعيفة حسب تعبيرها.وعلق الياس الغربي على تصريحات بية الزردي ساخرا بالقول " فعلا ...les plateaux poubelle أفضل مدرسة " لترد بية الزردي قائلة "على وجهك ياpoubelle " مدعية ان الياس الغربي وصفها في لقاء جمعهما سابقا بالايقونة.وتواصل النقاش بين الطرفين ليرد الياس الغريي قائلا " نعم فعلا انت ايقونة في ال télé poubelle وأيضا في الradio poubelle ," لترد بية الزردي بكل "رقيّ" قائلة "على منظرك poubelle .