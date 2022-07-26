بودن تشرف على افتتاح أشغال الدورة الثالثة للجمعية العامة للمنصة الافريقية للمدن النظيفة


Publié le Mardi 26 Juillet 2022 - 17:26 قراءة: 0 د, 30 ث
      
بدعوة من نائب الأمين العام والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية Maimounah Mohd Sherif، رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان ألقت كلمة في افتتاح أشغال الدورة الثالثة للجمعية العامة للمنصة الافريقية للمدن النظيفة ضمن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية يوم الاثنين 25 جويلية 2022.


وتهدف المنصة إلى تشارك المعارف والممارسات الحسنة والنهوض بالاستثمارات وحسن التصرف في النفايات في افريقيا، الذي يحظى بدعم وزارة البيئة اليابانية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

ويشمل البرنامج انضمام 8 مدن تونسية هي كل من: تونس، سوسة، المرسى، المروج، النور، بنى خلاد، جزيرة جربة وطبرقة إلى منصة المدن الافريقية النظيفة.



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