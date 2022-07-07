قضية انستالينغو: إحالة سفيان طوبال بحالة تقديم ‎‎

افادت قناة التاسعة أنه وبمقتضى إنابة قضائية صادرة عن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 مثل يوم الخميس النائب السابق بالبرلمان المنحل سفيان طوبال أمام أعوان الإدارة الفرعية لمكافحة الإجرام وذلك بخصوص الأبحاث المتعلقة بقضية انستالينغو.وقالت القناة انه باستشارة قاضي التحقيق أذن بإحالة طوبال على أنظاره بحالة تقديم يوم الجمعة في انتظار استنطاقه واتخاذ القرار المناسب في شأنه على ضوء نتيجة الإستنطاق.