ارتفاع نسبة التضخم الى 7,2 بالمائة خلال شهر مارس 2022

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واصل التضخم ارتفاعه ليصل الى مستوى 7,2 بالمائة خلال شهر مارس 2022 بعد ان كان في حدود 7 بالمائة خلال الشهر السابق و6,7 بالمائة خلال شهر جانفي 2022، وفق بيانات نشرها المعهد الوطني للاحصاء، الاربعاء.