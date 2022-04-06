واصل التضخم ارتفاعه ليصل الى مستوى 7,2 بالمائة خلال شهر مارس 2022 بعد ان كان في حدود 7 بالمائة خلال الشهر السابق و6,7 بالمائة خلال شهر جانفي 2022، وفق بيانات نشرها المعهد الوطني للاحصاء، الاربعاء.
ارتفاع نسبة التضخم الى 7,2 بالمائة خلال شهر مارس 2022
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