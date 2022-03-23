رئيس الجمهورية يعاين تقدُم الأشغال بمفترق بن دحة


Publié le Mercredi 23 Mars 2022 - 21:59قراءة: 0 د, 12 ث
      
أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد، مساء اليوم الأربعاء 23 مارس 2022، زيارة تفقدية إلى مفترق بن دحة بضواحي العاصمة أين عاين تقدم الأشغال الجارية في المنطقة واطلع على مدى الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء منها.

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