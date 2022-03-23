أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد، مساء اليوم الأربعاء 23 مارس 2022، زيارة تفقدية إلى مفترق بن دحة بضواحي العاصمة أين عاين تقدم الأشغال الجارية في المنطقة واطلع على مدى الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء منها.
رئيس الجمهورية يعاين تقدُم الأشغال بمفترق بن دحة
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الأربعاء 23 مارس 2022 | 20 شعبان 1443
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