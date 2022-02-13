الرائد الرسمي: تفاصيل المرسوم الرئاسي المتعلق باحداث مجلس أعلى مؤقّت للقضاء


Publié le Dimanche 13 Février 2022 - 08:35 قراءة: 1 د, 14 ث
      
صدر في الرائد الرسمي عدد 16 بتاريخ 13 فيفري 2022 ، مجلس يتمتع بالاستقلالية الوظيفية والإدارية والمالية، يُشرف على شؤون القضاء العدلي والإداري والمالي، يحلّ محلّ المجلس الأعلى للقضاء، ويسمّى "المجلس الأعلى المؤقّت للقضاء" ومقّره تونس العاصمة.

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تحميل نسخة من الرائد الرسمي عدد 16 بتاريخ 13 فيفري 2022



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ويتركّب المجلس المؤقت للقضاء العدلي من:

-الرئيس الأول لمحكمة التعقيب: رئيس

-وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب: نائب رئيس، وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية: مقرر

- رئيس المحكمة العقارية: عضو

- ثلاثة قضاة متقاعدين من القضاء العدلي مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية لا يمارسون أي وظيفة أو مهنة أخرى، يعينون بأمر رئاسي: أعضاء

تحميل نسخة من الرائد الرسمي عدد 16 بتاريخ 13 فيفري 2022


ويتركب المجلس المؤقت للقضاء الإداري من:

- الرئيس الأول للمحكمة الإدارية: رئيس

- رئيس الدائرة التعقيبية الأقدم في خطته على ألا يكون وكيلا للرئيس الأوّل: نائب رئيس - مندوب الدولة العام الأقدم في خطته: مقرّر

- رئيس الدائرة الاستئنافية الأقدم في خطته: عضو

– ثلاثة قضاة متقاعدين من القضاء الإداري مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية لا يمارسون أي وظيفة أو مهنة أخرى، يعينون بأمر رئاسي: أعضاء

ويتركب المجلس المؤقت للقضاء المالي من:

- الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات: رئيس

- وكيل الدولة العام: نائب رئيس

- وكيل الرئيس الأول، مقرّر

-رئيس دائرة استئنافية الأقدم في الخطة، عضو

-ثلاثة قضاة متقاعدين من القضاء المالي مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية، لا يمارسون أي وظيفة أو مهنة أخرى، يعينون بأمر رئاسي، أعضاء

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