قرطاج: معينة تستغل خروج مؤجرها في عطلة ثم تنهب المصوغ والاموال

تمكن اعوان مركز الامن الوطني بقرطاج بيرصا أول أمس من القبض على معينة منزلية نهبت مصوغ واموال مؤجرها.





وتفيد تفاصيل القضية ان منطلقها كان على إثر تقدم شخص يوم أول أمس إلى مركز الأمن الوطني بقرطاج بيرصا، معلما عن تعرض منزله إلى سرقة كمية من المصوغ تقدر قيمتها المالية بحوالي 6 ألاف دينار ومبلغ مالي أثناء تغيبه عن منزله لقضاء فترة عطلة دون أن يلاحظ اية آثار للخلع، موجها شكوكه نحو المعينة المنزلية.... وبانطلاق التحريات تم القبض عليها.



وبالتحري معها ومواجهتها بالأدلة والتهمة المنسوبة إليها اعترفت بارتكابها لعملية السرقة أثناء عملها لدى المتضرر، كما اعترفت أنها قامت بالتفريط في جزء من المسروق بالبيع لصاحب محل مصاغة بجهة الكرم (تولى تسجيل المصوغ بدفتر عمليات الشراء) والجزء الأخر لصاحب محل بسوق البركة (تبين انه لم يقم بتسجيله في دفتر عمليات الشراء).



باستشارة النيابة العمومية، اذنت بالاحتفاظ بها من أجل "السرقة الموصوفة" وإدراج صاحب المصاغة الثاني بالتفتيش.



