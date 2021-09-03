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مطار تونس قرطاج : حجز 3كلغ من الحلي و297 ألف أورو من العملة المزيفة

Publié le Vendredi 03 Septembre 2021 - 22:35قراءة: 0 د, 36 ث
في عمليتين منفصلتين، تمكنت فرقة تفتيش المسافرين بمطار تونس قرطاج من ضبط 3كلغ من حلي الزينة بحوزة مسافرة تونسية الجنسية قادمة من فرنسا لم تصرح به وتعمدت إخفاءه داخل أمتعتها الشخصية .




ووفق بلاغ للديوانة التونسية, تمكنت الفرقة نفسها فجر اليوم من ضبط مبلغ من الأوراق النقدية المزيفة قدر ب297 ألف أورو و29ألف دولار تم العثور عليها بحوزة مسافر أجنبي قادم من إسطنبول مخفية داخل علبة للمرطبات وسط أمتعة المسافر المذكور والذي بالتحري معه أفاد أنه قام باقتناء هذه الأوراق المالية من أحد الملاهي بالخارج وهي تستعمل لغرض الترفيه وتحمل عبارة "invalid".

ولمزيد التحري تم إحالة المشتبه به إلى إدارة الأبحاث الديوانية قصد التحقق من نوعية هذه الأوراق النقدية والغرض من جلبها إلى تونس.




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