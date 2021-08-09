وزارة الشباب والرياضة تستنكر تصريحات محرز بوصيان المتعلقة بتهميش الدولة للرياضات الفردية

استنكرت وزارة الشباب والرياضة في بلاغ لها يوم الاثنين 9 أوت 2021 ما اعتبرته مغالطات صادرة عن رئيس اللجنة الأولمبية محرز بوصيان لغايات معلومة وذلك من خلال ادعائه بتفقير وتهميش الدولة للرياضات الفردية.وكشفت الوزارة في ذات البلاغ عن قيمة الاعتمادات المرسمة سنويا للجامعات الرياضية والتي بلغت 29,668 مليون دينار ، موزعة كالآتي :جامعات الرياضات الفردية : 22,186 مليون دينار ، أي بنسبة 75% من جملة الإعتمادات الخاصة بالجامعات الرياضية .جامعات الرياضات الجماعية : 7,481 مليون دينار ، أي بنسبة 25% من جملة الإعتمادات الخاصة بالجامعات الرياضية .وأضافت الوزارة أنه في إطار الشفافية ، سوف تنشر تفاصيل المنح المسندة لكل الجامعات الرياضية وعدد المجازين ونسبة مساهمة الوزارة في ميزانية كل جامعة رياضية .وأكدت الوزارة احترامها لمبدأ استقلالية القرار الرياضي و النأي بنفسها عن كل التجاذبات ، وعدم التدخل إلا في الحالات التي يضبطها القانون وخاصة عند تسجيل خروقات وتجاوزات خطيرة و موصوفة .كما بينت الوزارة أنها تستمد تستمد كل القرارات الصادرة عنها من نتائج تقارير أنجزها متفقدون محلفون عاينوا خلال مهامهم تجاوزات ملموسة وخطيرة.