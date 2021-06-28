فظيع... زوج يفقأ عيني زوجته ويسلخ وجهها قبل أن يحيلها على العناية المركزة

شهدت مدينة حمام الأنف جنوب العاصمة أمس الأحد 27 جوان 2021 جريمة فظيعة تمثلت وفق تصريح شقيقة الضحية لراديو IFM على إقدام أحد الأزواج على تعنيف زوجته بطريقة سادية للغاية بعد أن عمد إلى ''تشليط'' جنبيها وفروة رأسها وعينيها، ليتم نقلها إلى مستشفى العيون بباب سعدون وإحالتها على العناية المركزة، فيما لاذ المعتدي بالفرار في انتظار أن تتمكن السلطات الأمنية من القبض عليه وإحالته على العدالة.