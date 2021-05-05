رئيس الحكومة ينعى فقيد الصحافة بشير بن يحمد

نعى رئيس الحكومة هشام المشيشي فقيد الصحافة بشير بن يحمد الذي وافته المنية مساء يوم الإثنين، عن عمر يناهز 93 عاما.وأنشأ الراحل المجموعة الإعلامية التي تصدر مجلة ”جون أفريك“ في تونس عام 1963، قبل نقل المجلة إلى روما ثم إلى باريس.وكان بشير بن يحمد الذي تخرج من المعهد الأعلى للدراسات التجارية في باريس في سن 28 عاما، أصغر وزير في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة في عام 1956.وشغل منصب وزير الدولة للإعلام، وكان أول عضو في الحكومة التي تشكلت بعد الاستقلال.ويجمع متابعون على أن مجلة ”جون أفريك“ التي أسسها بن يحمد، أصبحت المجلة المرجعية للنخبة السياسية، وخاصة الناطقة بالفرنسية في أفريقيا.ويصف متابعو بشير بن يحمد وقراؤه، بأنه متذوق رفيع المستوى، حيث دأب على كتابة عمود ”ما أؤمن به“، وحظيت تحليلاته بمتابعة واسعة على مدى عقود من قبل صناع القرار السياسي في جميع أنحاء العالم.فارقنا بكل لوعة وأسى بشير بن يحمد أحد أبرز الصحافيين التونسيين والفرنسيين، وبهذه المناسبة الأليمة أتقدم بالتعزية لكل أفراد عائلته، وللعائلة الصحفية سواء في تونس أو في الخارج.والفقيد بدأ مسيرته في خمسينيات القرن الماضي حينما تولى سنة 1955، أثناء الاستعمار الفرنسي لتونس، إدارة صحيفة "لاكسيون"، الذي كان يناضل من أجل استقلال تونس.وتولى بعد الاستقلال، في 20 مارس 1956، منصب وزير الإعلام في أول حكومة تونسية برئاسة الحبيب بورقيبة، وكان أصغر وزير فيها، إذ لم يكن عمره يتجاوز وقتها 28 عاماً.لكنه استقال بعد ذلك من الوزارة في سبتمبر 1959، ليقرر بعدها بسنة إصدار مجلته الخاصة به بعنوان "أفريك أكسيون"، التي أصبحت سنة 1961 تسمى مجلة "جون أفريك".كما شغل منصب رئيس تحرير جون أفريك إلى غاية 14 أكتوبر 2007، ثم تفرغ لمنصب رئيس مدير عام لمجموعة "jeune afrique" التي تصدر المجلة.واهتمت المجلة بالشؤون الافريقية وكانت منبرا للكلمة الحرة ونقلت مشاكل هذه القارة ووثقت لكل الفترات التاريخية التي مرت بها البلدان الافريقية.فقدنا واحدا من ألمع الصحفيين في تونس وفي فرنسا ولكن ستبقى مجلة "جون افريك" صوت افريقيا الذي لا يصمت."