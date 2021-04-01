جلب رجل الأعمال والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية ياسين الشنوفي للمحاكمة

باب نات -

جلبت صباح اليوم الاثنين 1 أفريل 2021 الوحدات الأمنية الى هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة رجل الأعمال والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية ياسين الشنوفي في حين رفض عماد الطرابلسي الصعود لجلسة المحاكمة ولم يحضر متهمين اخرين وذلك لمحاكمتهم من اجل تهم التدليس ومسك واستعمال مدلس وتعمد موظف عمومي ممارسة نشاط خاص بمقابل له علاقة بمباشرة نشاطه المهني وذلك على خلفية تدليس تصاريح ديوانية وعدم خلاص ضمان مالي قدر بحوالي 500 ألف د خلال ديسمبر 2010 وفق ما ورد في ملف القضية.وحضر المكلف العام بنزاعات الدولة وطلب التاخير لتقديم طلبات الدعوى المدنية.باستنطاق ياسين الشنوفي من قبل رئيس الدائرة انكر جميع التهم المنسوبة له وبين انه خلال يوم غرة ديسمبر 2010 قدم استقالته من عمله وبالتالي لم يعد ظابطا في الديوانة وانه اصبح مدون في بطاقة تعريفه الوطنية فلاح، موضحا ان تلك التهم وقع تلفيقها له وأنها كيدية والغاية منها ادخاله للسجن نافيا علاقته بعماد الطرابلسي.واكد الشنوفي انه لم يدلس أي تصاريح ديوانية.وحضر محاميه وقدم تقرير يتضمن بطاقة تحركات حدودية في حق موكله أوضح فيها ان موكله زمن القضية كان خارج أرض الوطن ولم يعد الى تونس الا بتاريخ ماي 2010 وانه لم يدلس أي تصاريح ديوانية وان خبير الخطوط اكد ان تلك الاختام الموجودة على التصاريح الديوانية مكتوبة بخط جاف وغير صادرة عن منوبه ياسين الشنوفي مؤكدا أن موكله لم يدلس أي تصريح ديواني... طالبا الحكم بعدم سماع الدعوى في حقه موكله شأنه شان بقية اعضاء هيئة الدفاع.المحكمة قررت حجز القضية أثر الجلسة للتصريح بالحكم.