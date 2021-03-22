الوافي: فريخة سلّكها... ليس هنالك نقابة روّاد الفضاء أو اضرابات ولا يمكن العقلة على قمره الاصطناعي ‎

قال الاعلامي سمير الوافي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك ان مدير شركة تالنات محمد فريحة " سلكها" حيث " لا يستطيع الإتحاد تكوين نقابة رواد الفضاء للقيام باضرابات ولا يستطيعون القيام بعقلة لقمره الاصطناعي.وكتب الوافي في صفحته الرسمية علي الفايسبوك التدوينة التالية "على الأقل سي فريخة سلّكها في حاجتين...لا ينجمو يعملولو نقابة رواد فضاء وإضرابات غادي...ولا ينجمو يعملولو عُقلة على " القميّر الصناعي " متاعو...