   Next: Farid - قالتلي بكرة  

الوافي: فريخة سلّكها... ليس هنالك نقابة روّاد الفضاء أو اضرابات ولا يمكن العقلة على قمره الاصطناعي ‎

Publié le Lundi 22 Mars 2021 - 18:07 قراءة: 0 د, 21 ث
قال الاعلامي سمير الوافي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك ان مدير شركة تالنات محمد فريحة " سلكها" حيث " لا يستطيع الإتحاد تكوين نقابة رواد الفضاء للقيام باضرابات ولا يستطيعون القيام بعقلة لقمره الاصطناعي.

وكتب الوافي في صفحته الرسمية علي الفايسبوك التدوينة التالية "على الأقل سي فريخة سلّكها في حاجتين...لا ينجمو يعملولو نقابة رواد فضاء وإضرابات غادي...ولا ينجمو يعملولو عُقلة على " القميّر الصناعي " متاعو...


Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 222815

Amor2  (Switzerland)  |Lundi 22 Mars 2021 à 19h 38m |           
أوّل مرة هذا الساذج سمير ينطق حقًّا....!!!!!



En continu

Toutes les news

الاثنين 22 مارس 2021 | 9 شعبان 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:02 18:35 15:54 12:33 06:20 04:53
13° % 81 :الرطــوبة
تونــس
0.51 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
13°-715°-715°-818°-820°-9
  • Avoirs en devises
    21768,4

  • (22 mars)
  • Jours d'importation
    156
  •              1 € = 3,28685 DT        1$ =2,77044 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22 mars)   1138,4 MDT