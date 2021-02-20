باب نات - افاد الناطق الرسمي للهيئة العامة للسجون والاصلاح سفيان مزغيش انه تم القاء القبض في حدود الساعة 23 من مساء البارحة الجمعة على السجين الفار من المحكمة الابتدائية بقفصة في ذات اليوم من قبل إطارات واعوان السجن ،هذا وقد تم فتح بحث اداري من قبل تفقدية الهئية العامة للسجون والاصلاح إلى جانب التحقيق القضائي الذى أذنت به النيابة العمومية.
في ليلة البارحة: القاء القبض على السجين الفار بقفصة
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السبت 20 فيفري 2021 | 8 رجب 1442
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