برنامج التعاون للفترة 2021-2024 محور لقاء بين علي الكعلي وسفير سويسرا بتونس

باب نات -

ثمن وزير الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار علي الكعلي التطور المسجّل في علاقات التعاون الثنائي بين تونس وسويسرا على جميع المستويات خلال السنوات الأخيرة وذلك في لقاء جمعه صباح اليوم ب Etienne THEVOZ، سفير الكونفدرالية السويسرية بتونس، بمناسبة إنعقاد إجتماع لجنة القيادة المشتركة العاشرة للتعاون الثنائي.كما وفّر اللّقاء فرصة تطّرق خلالها الجانبان إلى مدى التقدم في تنفيذ عدد من المشاريع المموّلة من الجانب السويسري والخطوط الكبرى لبرنامج التعاون للفترة القادمة 2021-2024، الذي سيشمل عددا من المجالات المهمّة كالإدماج الإجتماعي ودعم الإنتقال الديمقراطي، والتنمية الإقتصادية، الذي سينطلق في شهر أفريل القادم وسيخصص له دعم مالي يناهز 300 مليون دينار على إمتداد أربع سنوات الى جانب قرابة 75 مليون دينار يمكن الإستفادة منها لفائدة مشاريع جهوية، علما وأن برنامج التعاون للفترة 2017-2020 قد حظى بدعم مالي ناهز 200 مليون دينار خصص لمساندة برامج النمو الإدماجي ودعم خلق مواطن الشغل ومسار الانتقال الديمقراطي وحقوق الانسان، إضافة الى دعم استثنائي سنة 2020 بقيمة 35 مليون دينار لفائدة الجماعات المحلية وذلك في إطار تعزيز القدرات لمجابهة تداعيات جائحة COVID19.وعلى إثر اللّقاء الثنائي الذي جمع الجانبين إنطلق إجتماع لجنة القيادة المشتركة العاشرة التي ستخصص أشغالها لتقييم مسار التعاون الثنائي خلال الأربع سنوات الأخيرة وبلورة التوجه الإستراتيجي لبرنامج التعاون الجديد للفترة 2021-2024، وضبط مجالاته والقطاعات التي يمكّنها الإستفادة منه.