فيديو اليوم من حي هلال: مواطن ينقذ صاحب دراجة نارية من عملية براكاج وسط الطريق‎

تمكنت مواطنة صباح اليوم الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 من تصوير عملية " براكاج " تعرّض لها مواطن على مستوى حي هلال/ الملاسين بالعاصمة .وأظهر مقطع فيديو شابين يحملان آلة حادة وهما يسقطان مواطنا على الأرض كان على متن دراجة نارية من نوع " فيسبا " ثم حاولا افتكاكها ، قبل أن يتدخل مواطن كان يقود سيارة حمراء عبر محاولة دهسهما مما أجبرهما على الفرار والإختباء في الحي السكني المحاذي للطريق .