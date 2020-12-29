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فيديو اليوم من حي هلال: مواطن ينقذ صاحب دراجة نارية من عملية براكاج وسط الطريق‎

Publié le Mardi 29 Decembre 2020 - 12:22 قراءة: 0 د, 24 ث
تمكنت مواطنة صباح اليوم الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 من تصوير عملية " براكاج " تعرّض لها مواطن على مستوى حي هلال/ الملاسين بالعاصمة .
وأظهر مقطع فيديو شابين يحملان آلة حادة وهما يسقطان مواطنا على الأرض كان على متن دراجة نارية من نوع " فيسبا " ثم حاولا افتكاكها ، قبل أن يتدخل مواطن كان يقود سيارة حمراء عبر محاولة دهسهما مما أجبرهما على الفرار والإختباء في الحي السكني المحاذي للطريق .



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