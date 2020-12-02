توضيح الخطوط التونسية حول ما راج من منع مواطنين من السفر باتجاه ألمانيا وفرنسا

تبعا لما تمّ تداوله في عدد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بخصوص منع مواطنين من السفر على متن رحلات الخطوط التونسية باتجاه ألمانيا وفرنسا، أوضحت شركة الخطوط التونسية ''أنها ملتزمة التزاما تاما بتطبيق إجراءات الدخول إلى الدول الأوروبية الصادرة عن سلطات الطيران المدني الوطنية والأوروبية من ذلك ما فرضته هذه الدول جرّاء تداعيات جائحة الكوفيد 19 من إجراءات صارمة على غرار رفض بعض الأنواع من التأشيرات وقبول أخرى المتعلقة بوضعيات استثنائية وخاصة والمتحصلة على التراخيص المطلوبة من الجهات المعنية''.كما أكدت الناقلة الوطنية في هذا الشأن ''أنّها لم تتلق إلى حدّ الآن أيّة تشكيات أو معطيات حول هذه الوضعية لاتخاذ ما يتعين في الغرض وفقا للتراتيب المعمول بها''.