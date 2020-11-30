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محسن مرزوق لقيس سعيّد: لا تحاول اللعب بالنار والفوضى لن تكسبك مشروعية ثورية

Publié le Lundi 30 Novembre 2020 - 12:53 قراءة: 0 د, 28 ث
قال رئيس حزب مشروع تونس محسن مرزوق في حوار له مع جريدة الشروق يوم الإثنين 30 نوفمبر 2020 أن الحوار الوطني لإنجاحه يتطلب شروطا موضوعية.

واضاف "نجاح الحوار المزمع إجراؤه مشروط بضرورة التقاء شرعية مؤسسات الدولة مع مشروعيّة المنظمات الوطنية".
وتابع " عدم التوجه إلى مبادرة الإنقاذ سيقود في النهاية إلى الفوضى والإفلاس".


كما أكّد مرزوق أنه قدّم العديد من الآراء لرئيس الجمهورية قيس سعيّد ولم يأخذها في الاعتبار.
وحذر مرزوق قيس سعيد قائلا"لا تحاول اللعب بالنار لكونها تحرق أول من يلعب بها" حيث طالبه بعدم الاعتقاد بأن تكون الفوضى عاملا لكسب مشروعية ثورية.


Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 216009

Babamomes  (Germany)  |Mardi 01 Decembre 2020 à 06h 52m |           
مرزوق هو الذي اتى بالثورة واخرج بن علي من تونس و حرر التونسين من القهر و العبودية

Amor2  (Switzerland)  |Lundi 30 Novembre 2020 à 14h 32m |           
برز الثعلب يوما في صفوف الواعظين...........!!!!

Mongi  (Tunisia)  |Lundi 30 Novembre 2020 à 13h 20m |           
"كما أكّد مرزوق انّه قدّم العديد من الآراء لرئيس الجمهورية قيس سعيد ولم يأخذها في الاعتبار" تحبّو يعمل بيها بصفتك نجحت في الانتخابات ؟



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