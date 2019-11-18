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الجلاصي: الحبيب الجملي لن يَرْضى أن يكون مَارْيُونَاتْ لا للنهضة ولا لغيرها

Lundi 18 Novembre 2019

Lundi 18 Novembre 2019
باب نات - افاد القيادي في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي خلال حضوره اليوم الاثنين في مداخلة عبر امواج اذاعة " الديوان اف ام"انه لا يعتقد أن يرضى رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي أن يكون ' ماريونات' بيد أي حزب بما في ذلك حركة النهضة.
وقال الجلاصي "أن الدولة أكبر من الاحزاب ورئيس الحكومة شخصية محترمة وتحترم الدولة ومؤسساتها الدستورية.
وأضاف الجلاصي أنه لا يظن أن الشخصيات التي ستدخل حكومة الحبيب الجملي ستتعامل بمنطق الخضوع للصراعات و التوازنات داخل الأحزاب.



  
  
     
  
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