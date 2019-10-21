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اندلاع حريق بقصر الرياضة بالمنزه

Lundi 21 Octobre 2019

Lundi 21 Octobre 2019
وات - جدّ مساء اليوم الاثنين حريق بقبّة الرياضة بالمنزه، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي لوزارة الداخلية، خالد الحيّوني، وكالة تونس افريقيا للانباء، موضحا أنه لم يتم بعد تحديد أسباب اندلاع هذا الحريق.

وأكد الحيوني أنّ وحدات الإدارة الجهوية للحماية المدنية بتونس سخرت كل الإمكانات البشرية والمادية للسيطرة على هذا الحريق، وتواصل جهودها إلى حد الساعة الحادية عشرة ليلا لمحاولة إخماد النيران، مضيفا أن الوحدات الأمنية قد عززت حضورها في محيط قصر الرياضة لتأمين المكان.
وأفاد بأن الحريق اندلع بالطابق السفلي لقصر الرياضة، الذي يحتوي بالخصوص على مخازن لحفظ معدات وتجهيزات رياضية بعضها بلاستيكية قابلة للاشتعال.

وقد تناقلت عديد صفحات التواصل الاجتماعي صورا لهذا الحريق الذي شب بقصر الرياضة بالمنزه.

  
  
     
  
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