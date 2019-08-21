البيان الإماراتية في سؤال مزدوج :لماذا نقضت النهضة عهدها بعدم الترشح للرئاسة؟ و هل يفشل التونسيون مخططها؟

Mercredi 21 Août 2019
باب نات - طارق عمراني - نشرت صحيفة البيان الإماراتية مقالا تحت عنوان "الإختبار التونسي العسير " بقلم أمينة النقاش رئيسة تحرير جريدة «الأهالي» المصرية.
و تساءلت أمينة النقاش في مقالها بشكل مزدوج "لماذا نقضت حركة النهضة وعودها السابقة، بأنها غير معنية بالرئاسة، وأنها ستشارك فقط في الانتخابات التشريعية؟" .
ثم استدركت معتبرة هذا السؤال من السذاجة بمكان بإعتبار أن الإخوان حسب تعبيرها لا عهد لهم لتتساءل" هل ينجح التونسيون في إفشال مخطط النهضة، الساعي لاستيلاء جماعة الإخوان على منصبي رئاسة الجمهورية، ورئاسة البرلمان بعد أن هيأ لهم غرورهم أن فترة المشاركة قد ولت، وأن آوان المغالبة قد حان للتمكن من حكم تونس وتغيير هويتها المدنية وانتمائها العروبي، وطمس تاريخها الحداثي والحضاري؟"
وهذا رابط المقال الذي يؤكد التدخل الإماراتي الصريح في الشأن التونسي
و تساءلت أمينة النقاش في مقالها بشكل مزدوج "لماذا نقضت حركة النهضة وعودها السابقة، بأنها غير معنية بالرئاسة، وأنها ستشارك فقط في الانتخابات التشريعية؟" .
ثم استدركت معتبرة هذا السؤال من السذاجة بمكان بإعتبار أن الإخوان حسب تعبيرها لا عهد لهم لتتساءل" هل ينجح التونسيون في إفشال مخطط النهضة، الساعي لاستيلاء جماعة الإخوان على منصبي رئاسة الجمهورية، ورئاسة البرلمان بعد أن هيأ لهم غرورهم أن فترة المشاركة قد ولت، وأن آوان المغالبة قد حان للتمكن من حكم تونس وتغيير هويتها المدنية وانتمائها العروبي، وطمس تاريخها الحداثي والحضاري؟"
وهذا رابط المقال الذي يؤكد التدخل الإماراتي الصريح في الشأن التونسي
2 de 2 commentaires pour l'article 187722
En continu
- Hier 23:35 عبير موسي تتعرض الى مؤامرة ..
- Hier 20:54 الشاهد ينشر معطياته الجبائية
- Hier 18:41 رئيس الجمهورية يستقبل محمد زين العابدين
- Hier 18:31 رئيس الجمهورية يستقبل النوري اللجمي
- Hier 14:29 رئيس الجمهورية يستقبل نبيل بافون
- Hier 12:40 أوليفي بوافر دارفور ، المرشح الموازي..
- Hier 12:32 رئيس جمهورية أم رئيس عصابة ؟
- Hier 11:58 وفاة دريد عمار نجل الوزير السابق الحبيب عمار
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:38
|19:05
|16:06
|12:29
|05:41
|04:07
|
33°
|33°
|% 41
|:الرطــوبة
|تونــس
|23°
|
2.6 كم/س
|:الــرياح
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|33°-23
|36°-24
|33°-24
|34°-25
|32°-24
Follow @babnet_Tunisie
( 89 471) كيف غالَطَنَا السيد روني الطرابلسي
( 87 271) بكري: الزبيدي كشف الانقلاب وأمر ال
( 77 066) كلات بعضها ..
( 66 912) انطلق موسم مناشدة ''الزبيدي'' ،و ا
( 55 804) بعد عودة الباجي الى المستشفى..ثلاث
( 55 338) توضيح وزارة الداخلية حول مداهمة من
( 55 198) مصطفى عبد الكبير يشكر الطيار اللي
( 54 349) أنا يقظ تنشر قائمة المترشحين للر
( 53 856) النهضة: التصويت لصالح ترشيح مورو.
( 50 173) استجابة لرغبة الرئيس السبسي قبل رح
( 48 155) أسباب إقالة والي صفاقس عادل الخبثا
( 47 125) رغم أن التصريح كان موثّقا بمقطع في
( 46 524) بطاقاتي ايداع بالسجن في حق مخت
( 45 417) الطبوبي يعترف بالهزيمة..
( 44 798) المملكة السعودية تفرد الحجيج الت
( 44 514) كريم الغربي غاضب بسبب ملابس البحر
( 43 816) الترجي/الوداد - '' قرار المحكمة ا
( 42 339) وفاة رئيس الجمهورية الباجى قايد ال
( 42 309) الصحبي بن فرج ينشر تسريب صوتي جديد
( 42 129) قائمة المترشحين المقبولين أوليا ل
Par:mandhouj (France )
Sur: البيان الإماراتية في سؤال مزدوج :لماذا نقضت النهضة عهدها بعدم الترشح للرئاسة؟ و هل يفشل التونسيون مخططها؟