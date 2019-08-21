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البيان الإماراتية في سؤال مزدوج :لماذا نقضت النهضة عهدها بعدم الترشح للرئاسة؟ و هل يفشل التونسيون مخططها؟

Mercredi 21 Août 2019

Mercredi 21 Août 2019
باب نات - طارق عمراني - نشرت صحيفة البيان الإماراتية مقالا تحت عنوان "الإختبار التونسي العسير " بقلم أمينة النقاش رئيسة تحرير جريدة «الأهالي» المصرية.

و تساءلت أمينة النقاش في مقالها بشكل مزدوج "لماذا نقضت حركة النهضة وعودها السابقة، بأنها غير معنية بالرئاسة، وأنها ستشارك فقط في الانتخابات التشريعية؟" .


ثم استدركت معتبرة هذا السؤال من السذاجة بمكان بإعتبار أن الإخوان حسب تعبيرها لا عهد لهم لتتساءل" هل ينجح التونسيون في إفشال مخطط النهضة، الساعي لاستيلاء جماعة الإخوان على منصبي رئاسة الجمهورية، ورئاسة البرلمان بعد أن هيأ لهم غرورهم أن فترة المشاركة قد ولت، وأن آوان المغالبة قد حان للتمكن من حكم تونس وتغيير هويتها المدنية وانتمائها العروبي، وطمس تاريخها الحداثي والحضاري؟"

وهذا رابط المقال الذي يؤكد التدخل الإماراتي الصريح في الشأن التونسي

  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 187722

Mandhouj  (France)  |Mercredi 21 Août 2019 à 13h 25m |           
تونس ديمقراطية أبدية و بدون نقاش .. و المطلوب من كل المترشحين الإنتخابات الرئاسية و فعلا يحملون مشروع مجتمعي، أن يديروا معركة أفكار على مستوى عال، و يرفعون من قيمة السياسة .

أما الاعلام الإماراتي، يلوك في القديم .. حتى محمد بن زايد، يقال أنه سءم ما يقوله اعلامه في الشأن التونسي. خاصة أنه لاحظ، أن مرتزقة الصحف عنده، يخسرون كل المعارك في تونس.

بن علي هرب

Jraidawalasfour  (Switzerland)  |Mercredi 21 Août 2019 à 12h 45m |           

الشعب مع النهضة و النهضة من الشعب ولم يأتوا من المريخ و السياسيون راحلون و الشعوب باقية

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لست حزباوي و لا نهضاوي ولكن نكاية في الخونة المرتزقة الطماعة ثرثارة المنابر والبلاتوات ينتقدون ولا ياتون بالحلول......منقـــــــــــــــــــول من المشكرور

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النهضة هي الإسلام السياسي الديموقراطي المدني .. مع الدولة المدنية التي تحترم إختيارات الشعب و تحترم مؤسساته، النهضة هي الحزب الذي يتبنى هوية شعبه و قيم شعبه و لغة شعبه و حضارة شعبه ... الخونة المرتزقة هم إمتداد للحكم الديكتاتوري المافيوزي البوليسي، الخونة المرتزقة هم دولة الفساد و تبييض العباد و الأموال و سرقة الشعب وإحتقاره .. و لولا أحزابهم لما عاد إلينا من كان مدافعا قبيحا علي نظام ديكتاتوري و بوليسي من أمثالهم، أنهم دولة التحكم في الإعلام
وتوجيهه و شرائه و إستعمال مؤسسات الدولة لغايات حزبية ، أنهم دولة الحزب الواحد و الرأي الواحد و دولة المنشور 108 العنصري .. و دولة توضيف المساجد لمصلحة الدولة و قائد الدولة و الدعاء له صباحا مسائا و تكريه الشعب في دينه بفرض خطبة جمعة مسقطة عليه من وزارة الداخلية في زمن الهارب. النهضة حزب الإسلام السياسي الديموقراطي المدني الوجه الجديد لديمقراطية تونس و أنهم حزب التجمع الدستوري الفاسد القديم العائد إلينا في ثوب جديد و عقلية قديمة!

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،،،،،،انشاء الله لا خوف على تونس من هؤلاء الأغبياء مرتزقة وخونة ممولين من أعداء الثورة



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