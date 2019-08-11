Radio Babnet Tunisie On Air: Saba7 - Ya-Abo-Eayon-Zaygha  

خليج الحمامات: رجة بقوة 3،02 درجة

Dimanche 11 Août 2019

Dimanche 11 Août 2019
باب نات - سجلـت محطـات رصـد الزلازل التابعـة للمعـهـد الوطنـي للرصـد الجوي رجة أرضية اليوم الاحد 11 أوت 2019 علـى الساعــة 14 و 56 دقيقة، وبلغت قوتهـا 3.02 درجة علـى سلـم ريشتـر بالمركز الذي حـدد حسب التحاليل الأولية بــ36.35 درجة خط عرض و بــ 11.13 درجة خط طـول وذلك عرض البحر بخليج الحمامات على بعد حوالي 34 كم من معتمدية بني خيار بولاية نابل.


  
  
     
  
rtt-effe14b50a5d7732200a3abae0cc9d3a-2019-08-11 17:28:49






0 de 0 commentaires pour l'article 187282



Présidentielles 2019
En continu

الأحد 11 أوت 2019 | 10 ذو الحجة 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:54 19:18 16:11 12:32 05:33 03:55
33°
 33° % 41 :الرطــوبة
تونــس 23°
5.7 كم/س
 :الــرياح
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
33°-2337°-2435°-2632°-2232°-24
  • Avoirs en devises
    16978,0

  • (9 août)
  • Jours d'importation
    95
  •              1 € = 3,20183 DT        1$ =2,85414 DT
  • Solde Compte du Trésor   (9 août)   724,7 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1565542967|187282 1023|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires