خليج الحمامات: رجة بقوة 3،02 درجة

Dimanche 11 Août 2019



باب نات

- سجلـت محطـات رصـد الزلازل التابعـة للمعـهـد الوطنـي للرصـد الجوي رجة أرضية اليوم الاحد 11 أوت 2019 علـى الساعــة 14 و 56 دقيقة، وبلغت قوتهـا 3.02 درجة علـى سلـم ريشتـر بالمركز الذي حـدد حسب التحاليل الأولية بــ36.35 درجة خط عرض و بــ 11.13 درجة خط طـول وذلك عرض البحر بخليج الحمامات على بعد حوالي 34 كم من معتمدية بني خيار بولاية نابل.