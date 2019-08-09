بلدية المرسى تنفذ قرار هدم حانة Play Bar الشاطئية

Vendredi 09 Août 2019





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ممثل الشركة المستغلة يرد على بلدية المرسى

أعلنت بلدية المرسى اليوم الجمعة 9 أوت 2019 أنّها قامت بتنفيذ قرار إزالة المخالفة المرتكبة من طرف نزل بجهة قمرت بعد تعمّده إقامة إحداثات على الملك العمومي البحري بتهيئة فضاء (حانة شاطئية) يعرف بـ ''Play Bar''.وقد تمّ تنفيذ قرار الهدم بدعم من مصالح الحرس البحري، وفق نصّ البلاغ الذي أشارت فيه إلى أنّ الشريط الساحلي سيشهد في القريب العاجل حملات مماثلة للتصدي لجميع المخالفات قصد حمايته وفرض قوة القانون.من ناحية أخرى أكّد معز شعبان وكيل الشركة المستغلة لنزل ''la Tour Blanche'' بقمرت أنّ ازالة الحانة الشاطئية التابعة للنزل والتي نفذتها بلدية المرسى غير قانونية.وقال في تصريح لاذاعة موزاييك أنّ النزل متحصّل على رخصة منذ سنة 1999 لإستغلال الشاطئ المقابل للنزل من قبل وكالة الشريط الساحلي وأنّ لا علاقة للبلدية بالموضوع.وأوضح أنّ الرخصة تجدّد آليا بمجرّد الخلاص، حسب تصريحه.