لطفي العماري: يوسف الشاهد انتفض كطائر الفينيق وصدم المعارضة التي كانت تنتظر استقالته

Vendredi 26 Mai 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-05-26 22:43:18

- نوّه لطفي العماري كرونيكور برنامج 7/24 الذي يبث على قناة الحوار التونسي وم الجمعة 26 ماي بتحركات رئيس الحكومة يوسف الشاهد في سبيل محاربة الفساد والفاسدين.وقال لطفي العماري أن رئيس الحكومة ويوسف الشاهد وجّه " ضربة معلم" وانتفض ك"طائر الفينيق" في وجه الفساد.وتابع لطفي العماري " يوسف الشاهد صدم المعارضة التي كانت نتتظر استقالته".