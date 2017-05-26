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Politique

لطفي العماري: يوسف الشاهد انتفض كطائر الفينيق وصدم المعارضة التي كانت تنتظر استقالته

Vendredi 26 Mai 2017
بــاب نــات - نوّه لطفي العماري كرونيكور برنامج 7/24 الذي يبث على قناة الحوار التونسي وم الجمعة 26 ماي بتحركات رئيس الحكومة يوسف الشاهد في سبيل محاربة الفساد والفاسدين.

وقال لطفي العماري أن رئيس الحكومة ويوسف الشاهد وجّه " ضربة معلم" وانتفض ك"طائر الفينيق" في وجه الفساد.
وتابع لطفي العماري " يوسف الشاهد صدم المعارضة التي كانت نتتظر استقالته".





Publié le:2017-05-26 22:43:18

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1 de 1 commentaires pour l'article 143276

BenMoussa  (Tunisia)  |Vendredi 26 Mai 2017 à 23h 14m |           
فعلا غبي من يصدق أن يوسف الشاهد قرر فجأة محاربة الفساد واختيار تونس. كيف لمن كان يُقال عنه "شاهد ما شافش حاجة" أن يصبح أنشط خلق الله في محاربة الفساد؟
كل ما تم كما بين ذلك سفيان فرحات ثمة طبقة ترعرعت وتمعشت في السبعينات مع انفتاح الهادي نويرة وهي عائلات بعينها نراها اليوم متحكّمة بعديد القطاعات وزاد نفوذها وفسادها مع بن علي خاصة في الفترة الأولى من حكمه، متغلغلة في الإدارة وفي كواليس السياسة ولها علاقات دوليّة متينة، قد اطاحت بطبقة ثانية نشأت في زمن المنصف بن علي، ثم مع الطرابلسية وهم فئة من السماسرة والمهربين. كانوا فُتوّات في سوق الأعمال في تونس، واستعملوا الإدارة دون اختراقها.
اما الشاهد فلا ناقة له ولا جمل في الامر وهو غير مسيطر على وزرائه فانى له السيطرة على اسياده الحاكمين الفعليين للبلاد والعباد



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