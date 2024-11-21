وزارة العدل الأمريكية تطلب من جوجل التخلي عن المتصفح كروم

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طالب مدعون أمريكيون محكمة، أمس الأربعاء، بضرورة إجبار شركة جوجل التابعة لألفابت على بيع متصفح كروم ومشاركة البيانات ونتائج البحث مع المنافسين واتخاذ مجموعة أخرى من الإجراءات لإنهاء احتكارها لعمليات البحث على الانترنت، حيث تسيطر جوجل على نحو 90 بالمئة من سوق البحث على الانترنت.



وقد تؤدي الموافقة على المطالبة إلى إخضاع جوجل لإجراءات تنظيمية لمدة عشرة أعوام، وإخضاعها لإشراف ذات المحكمة الاتحادية في واشنطن التي قضت بأنها مارست احتكارًا غير قانوني في مجال البحث الإلكتروني والإعلانات المرتبطة به.





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وقالت وزارة العدل الأمريكية في وثيقة للمحكمة "إن سلوك جوجل غير القانوني حرم المنافسين ليس فقط من قنوات توزيع مهمة ولكن من شركاء التوزيع الذين يمكنهم إدخال المنافسين إلى هذه الأسواق بطرق جديدة ومبتكرة".



وتنوعت مطالب وزارة العدل، بما في ذلك منع جوجل من العودة إلى سوق متصفحات الإنترنت لمدة خمس سنوات والإصرار على بيع جوجل نظام أندرويد لتشغيل الهواتف المحمولة الخاص بها إذا فشلت الحلول الأخرى في استعادة المنافسة. وحظر جوجل من شراء أو الاستثمار في أي منافسين في مجال البحث أو منتجات الذكاء الاصطناعي القائمة على الاستعلام أو تكنولوجيا الإعلانات.



وقالت جوجل إن المقترحات ستضر بالمستهلكين والشركات الأمريكية وستهز القدرة التنافسية الأمريكية في مجال الذكاء الاصطناعي مشيرة إلى أنها ستستأنف القرار.