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المكنين: الاحتفاظ بصاحب مخزن عشوائي و حجز أكثر من 3 أطنان 'بطاطا'

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Bookmark article    Publié le Mercredi 13 Novembre 2024 - 18:28 قراءة: 0 د, 26 ث
      
أذنت النيابة العمومية بالمنستير، بالإحتفاظ بصاحب مخزن عشوائي من "أجل المضاربة والإحتكار" وذلك بعد أن توفّرت معلومات لدى الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بالمكنين مفادها استغلال المعني لمخزن عشوائي في تخزين كمية هامة من البطاطا ويعتزم احتكارها وترويجها خارج مسالك التوزيع القانونية.

وقد تم التحوّل بعد استشارة ممثل النيابة العمومية، إلى المخزن المذكور رفقة فريق مراقبة اقتصادية تابع للإدارة الجوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالمنستير والقبض عليه وحجز كامل الكمية (3.5 طنا من البطاطا ) لإعادة ضخها بمسالك التوزيع القانونية، وفق الإدارة العامة للأمن الوطني.


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