حدث في متل هذا اليوم،12 نوفمبر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67231b94af1c34.41061376_oilnhfqgkjepm.jpg width=100 align=left border=0>

إليك بعض الأحداث التاريخية البارزة التي وقعت في 12 نوفمبر:



1918 - انتهاء الحرب العالمية الأولى: ألمانيا توقع هدنة كومبيين، منهية الحرب بشكل رسمي.

1927 - تأسيس الحزب الشيوعي الصيني: بقيادة ماو تسي تونغ في مدينة شنغهاي.



...



1956 - انضمام المغرب والسودان إلى منظمة الأمم المتحدة.

1980 - إطلاق مسبار فوياجر 1 التابع لناسا، ليكون أول مركبة تخرج من المجموعة الشمسية.

1990 - بدء محاكمة رئيس رومانيا السابق نيكولاي تشاوشيسكو وزوجته، بعد سقوط نظامه الديكتاتوري.

2001 - سقوط طائرة تابعة لشركة American Airlines فوق نيويورك، ما أسفر عن مقتل جميع الركاب على متنها.

2014 - نجاح مسبار فيليه في الهبوط على المذنب 67P، وهو أول هبوط من نوعه في التاريخ.

2019 - بداية احتجاجات هونغ كونغ ضد قانون تسليم المجرمين إلى الصين، والتي استمرت لفترة طويلة.

Generated by AI