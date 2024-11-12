حدث في متل هذا اليوم،12 نوفمبر
إليك بعض الأحداث التاريخية البارزة التي وقعت في 12 نوفمبر:
1918 - انتهاء الحرب العالمية الأولى: ألمانيا توقع هدنة كومبيين، منهية الحرب بشكل رسمي.
1927 - تأسيس الحزب الشيوعي الصيني: بقيادة ماو تسي تونغ في مدينة شنغهاي.
1918 - انتهاء الحرب العالمية الأولى: ألمانيا توقع هدنة كومبيين، منهية الحرب بشكل رسمي.
1927 - تأسيس الحزب الشيوعي الصيني: بقيادة ماو تسي تونغ في مدينة شنغهاي.
1956 - انضمام المغرب والسودان إلى منظمة الأمم المتحدة.
1980 - إطلاق مسبار فوياجر 1 التابع لناسا، ليكون أول مركبة تخرج من المجموعة الشمسية.
1990 - بدء محاكمة رئيس رومانيا السابق نيكولاي تشاوشيسكو وزوجته، بعد سقوط نظامه الديكتاتوري.
2001 - سقوط طائرة تابعة لشركة American Airlines فوق نيويورك، ما أسفر عن مقتل جميع الركاب على متنها.
2014 - نجاح مسبار فيليه في الهبوط على المذنب 67P، وهو أول هبوط من نوعه في التاريخ.
2019 - بداية احتجاجات هونغ كونغ ضد قانون تسليم المجرمين إلى الصين، والتي استمرت لفترة طويلة.
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