حدث في متل هذا اليوم،11 نوفمبر

إليك بعض الأحداث التاريخية المهمة التي وقعت في مثل هذا اليوم، 11 نوفمبر:





أحداث تاريخية



وفيات

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1918 - نهاية الحرب العالمية الأولى:في الساعة 11 صباحًا من هذا اليوم، تم توقيع هدنة كومبين بين الحلفاء وألمانيا، منهية الحرب العالمية الأولى رسميًا. يُعتبر هذا اليوم يوم الهدنة في العديد من الدول، ويُحتفل به كـ "يوم المحاربين القدامى" في الولايات المتحدة و"يوم الذكرى" في بريطانيا وكندا.1889 - ولاية واشنطن تصبح الولاية الـ42:انضمت واشنطن إلى الولايات المتحدة كولاية رسمية، لتصبح الولاية رقم 42.1926 - السلطان محمد السادس يغادر تركيا:غادر آخر السلاطين العثمانيين، محمد السادس، البلاد بعد إلغاء السلطنة وتأسيس الجمهورية التركية بقيادة مصطفى كمال أتاتورك.2004 - وفاة ياسر عرفات:تُوفي الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات في مستشفى في باريس، مما أثار جدلاً حول أسباب الوفاة.1992 - الكنيسة الأنغليكانية توافق على سيامة النساء:وافقت الكنيسة الأنغليكانية على سيامة النساء ككهنة لأول مرة في تاريخها.مواليد1821 - فيودور دوستويفسكي:الكاتب الروسي الشهير الذي كتب العديد من الروايات الكلاسيكية مثل "الجريمة والعقاب" و"الأخوة كارامازوف".1869 - فيكتور إيمانويل الثالث:ملك إيطاليا الذي حكم خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية.2004 - ياسر عرفات:الزعيم الفلسطيني ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية.1990 - عادل أدهم:الممثل المصري المعروف بأدواره في السينما المصرية.