Babnet

الجزائر.. حادث مروري مروع راح ضحيته 7 أشخاص جنوب البلاد

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67285d7e89d942.64217946_ejlfqhgnpmoik.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 04 Novembre 2024 - 06:25 قراءة: 0 د, 22 ث
      
لقي 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 19 آخرون بجروح مختلفة إثر حادث اصطدام بين سيارتين تبعه اندلاع حريق بولاية عين قزام جنوب الجزائر.

وأفادت مصالح الحماية المدنية الجزائرية أن "وحداتها تدخلت مساء يوم الأحد على الساعة 19:14، بعد الحادث الذي وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 01 اتجاه تمنراست بلدية و دائرة عين قزام".

...

وأضافت أن "الجرحى تم اسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي، فيما تم تحويل الوفيات متفحمين إلى مصلحة حفظ الجثث لذات المؤسسة".


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 296860


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
قانون المالية لسنة 2025
Toutes les news BBC
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 06:49 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*