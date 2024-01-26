الشركة الأكثر قيمة عالميا تعلن عن تقليصات في الوظائف

قررت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية تسريح 1900 موظف معظمهم في وحدة الألعاب "أكتيفيجن بليزارد" بعد استحواذها على شركة الألعاب.



وجاء ذلك بحسبما نقلته وسائل إعلام أمريكية عن مذكرة داخلية في شركة "مايكروسوفت".





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وفي تعاملات الخميس، تجاوزت القيمة السوقية لأسهم "مايكروسوفت" مستوى الـ3 تريليونات دولار، وتفوقت "مايكروسوفت" على الشركة الأمريكية "آبل" باعتبارها الشركة الأكثر قيمة في العالم.



ووفقا لموقع "companiesmarketcap" فقد بلغت القيمة السوقية لـ"مايكروسوفت" 3.009 تريليون دولار، فيما سجلت "آبل" 3.002 تريليون دولار



وارتفع سهم شركة "مايكروسوفت" أمس بنسبة 0.55% إلى 404.87 دولار، محققا ثاني إغلاق قياسي على التوالي بقيمة سوقية تتجاوز 3 تريليونات دولار. وفي تعاملات الخميس، تجاوزت القيمة السوقية لأسهم "مايكروسوفت" مستوى الـ3 تريليونات دولار، وتفوقت "مايكروسوفت" على الشركة الأمريكية "آبل" باعتبارها الشركة الأكثر قيمة في العالم.ووفقا لموقع "companiesmarketcap" فقد بلغت القيمة السوقية لـ"مايكروسوفت" 3.009 تريليون دولار، فيما سجلت "آبل" 3.002 تريليون دولاروارتفع سهم شركة "مايكروسوفت" أمس بنسبة 0.55% إلى 404.87 دولار، محققا ثاني إغلاق قياسي على التوالي بقيمة سوقية تتجاوز 3 تريليونات دولار.