شقيقة كيم تنتقد بشدة رئيس كوريا الجنوبية بسبب خطابه في يوم رأس السنة

أطلقت الشقيقة القوية للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، تصريحات مليئة بالسخرية حول خطاب الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول بمناسبة رأس السنة الجديدة.



وسلط يون في خطابه الضوء على سعيه لتحقيق "سلام حقيقي ودائم" من خلال القوة ووضع خطة لوضع اللمسات الأخيرة على دراسة نظام للردع مع الولايات المتحدة لمواجهة التهديدات الكورية الشمالية، في النصف الأول من هذا العام.





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وفي بيان صدر في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء، قالت كيم يو جونغ، نائب مدير إدارة اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم، إن خطة الردع أعطت مجددا مبررا لكوريا الشمالية لتحفيز الجهود لتأمين قوات نووية "أكثر سحقا".



وقالت كيم في البيان الذي نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية: "(أرحب بشدة) بأذرع مفتوحة بـ (حقيقة) أن الرئيس يون يعتزم مواصلة المساهمات الفريدة من نوعها من أجل الارتقاء السريع للقوة العسكرية لبلادنا".



واتهمت كيم ساخرة يون بأن له الفضل في جعل القلق الأمني جزءا من "الحياة اليومية" في كوريا الجنوبية.



وكان الزعيم الكوري الشمالي طرح في ختام الاجتماع العام للجنة المركزية لحزب العمال الكوري السبت، هدف إطلاق ثلاثة أقمار صناعية للتجسس العسكري إلى جانب تعزيز ترسانته النووية هذا العام.



المصدر: "يونهاب"