النفط يصبح أهم الصادرات الأمريكية لأول مرة منذ عام 2009

باعت الولايات المتحدة، في الفترة من يناير إلى سبتمبر من هذا العام، ما قيمته 86 مليار دولار من النفط في السوق العالمية – وبذلك أصبح منتج التصدير الرئيسي لها لأول مرة منذ عام 2009.



وجاء في معطيات هيئة الإحصاء الفيدرالية الأمريكية، أنه في الفترة من عام 2009 إلى عام 2021، تصدرت قائمة منتجات التصدير الأمريكية الرئيسية الطائرات والمنتجات البترولية. وشغلت الطائرات المركز الأول في عامي 2009 و2010، وكذلك ست سنوات من 2015 إلى 2020، وشغلت المنتجات النفطية المركز الأول في السنوات المتبقية.





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لقد تغير الوضع في عام 2022، عندما أزاح النفط، الطائرات من المركز الثاني لأول مرة، وبعد عام - المنتجات النفطية. وحدث ذلك بفضل التقليض الشديد لتكلفة إمدادات النفط بنسبة 19% إلى 83 مليار دولار، في حين انخفضت صادرات النفط أيضا على أساس سنوي بنسبة 3% إلى 86 مليار دولار.



ويشار إلى أن النفط الخام دخل لأول مرة، ضمن المراكز الخمسة الأولى في عام 2018.



وجاءت الطائرات في المركز الثالث، حيث ارتفعت مبيعاتها في الخارج بنسبة 19% لتصل إلى 81 مليار دولار. واحتل الغاز، الذي دخل المراكز الخمسة الأولى فقط في عام 2021، المركز الرابع هذا العام وسط انخفاض تكلفة الإمدادات بنحو الثلث إلى 50 مليار دولار. وأخيرا، اكتملت المراكز الخمسة الأولى بالسيارات (+11%، 48 مليار دولار).