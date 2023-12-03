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البابا فرنسيس يأسف لانتهاء الهدنة في غزة ويأمل بتجديدها في أقرب وقت

Publié le Dimanche 03 Decembre 2023 - 15:22 قراءة: 0 د, 58 ث
      
عبر البابا فرنسيس الأحد عن "حزنه لانتهاء الهدنة" في غزة معربا عن أمله في أن تتمكن الأطراف المعنية من التوصل في أقرب وقت ممكن لاتفاق جديد لوقف اطلاق النار.

وقال البابا الذي يتعافى من التهاب في الشعب الهوائية في بيان تلاه مساعد له في ختام صلاة التبشير الملائكي "في إسرائيل وفلسطين، الوضع خطير.. في غزة هناك معاناة كبيرة وهناك نقص في السلع الضرورية".

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وأضاف "من المؤلم أن الهدنة خرقت، ما يعني الموت والدمار والبؤس".

وتابع البابا "كثيرون هم الرهائن الذين أطلق سراحهم، لكن ما يزال يوجد كثيرون غيرهم في غزة. لنفكر بهم وبعائلاتهم التي رأت بصيص أمل في معانقة أحبائها من جديد".

وتابع قائلا: "آمل أن يتوصل جميع الأشخاص المعنيين إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن، وأن يجدوا حلولا بديلة للأسلحة، ساعين إلى سلوك دروب شجاعة من السلام".

وكان الفاتيكان أعلن السبت أن الوضع الصحي للبابا فرنسيس "في طور التحسن"، بعدما اضطر الحبر الأعظم لإلغاء مشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ كوب 28 المنعقد في دبي بسبب إصابته بالتهاب الشعب الهوائية.

وتولى أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين السبت تلاوة الخطاب في دبي بدلا من البابا، وحض فيه المشاركين على تحقيق "اختراق" على صعيد التحول البيئي.

المصدر: أ ف ب


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