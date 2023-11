L’ampleur du génocide à Gaza apparaît au grand jour

Leith Lakhoua





Quatre jours aprs la premire pause dans le bombardement et linvasion de Gaza par Isral, qui durent depuis deux mois, des quipes de tournage ont commenc documenter les preuves du massacre dlibr de la population civile de Gaza sur ce qui est la plus grande scne de crime au monde.



...





La semaine dernire, la Maison-Blanche tait proccupe par le fait quune pause dans lattaque isralienne contre Gaza permettrait aux journalistes davoir un accs plus large Gaza et dclairer davantage la dvastation qui a t cause et de retourner lopinion publique contre Isral.



Et cest ce qui sest pass. Un reportage sur le terrain ralis par Al Jazeera au cours du week-end a dcrit la scne lhpital Indonesian de Gaza: La puanteur de la mort oblige les gens se boucher le nez. Des corps carboniss et en dcomposition, dont ceux denfants, sont entasss dans un coin. Aucun enterrement na eu lieu car les tireurs dlite israliens attaquaient tous ceux qui saventuraient creuser une tombe. Les rues, les coles, les maisons, les magasins : les frappes israliennes les ont tous dtruits.



Ces reportages dmentent compltement le mensonge du prsident amricain Joe Biden selon lequel les autorits sanitaires palestiniennes surestimaient le nombre de morts Gaza. En fait, le gouvernement Biden admet maintenant que le bilan officiel est largement sous-estim.



Le dernier bilan officiel publi par le ministre de la Sant de Gaza remonte deux semaines, en raison de leffondrement des services de sant qui a rendu le dcompte des morts impossible. Toutefois, le dernier dcompte officieux du ministre de lInformation du gouvernement, publi mercredi, estimait que 14.352 personnes avaient t tues, dont 6.000 enfants et 4.000 femmes.



Le cinaste palestinien Bisan Owda, dont les reportages sur les rseaux sociaux depuis Gaza ont captiv des millions de personnes dans le monde entier, a prsent la ralit de manire plus claire: Les chiffres de Gaza que vous devez connatre: 20.000 personnes ont t tues en 50 jours descalade 7.000 dentre elles sont encore sous les dcombres 8.000 dentre elles sont des enfants tous sont des civils.



Selon les autorits gazaouies, 233.000 logements, soit environ la moiti des maisons de Gaza, ont t dtruits ou endommags. Des bombes ou des missiles ont touch 266 coles, dont 67 ont t dtruites. Isral a tu 205 professionnels de la sant et 64 journalistes. Llment le plus frappant de ce bilan est lampleur des dcs parmi les femmes et les enfants.