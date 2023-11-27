القسام تسلم 11 محتجزا إسرائيليا إلى الصليب الأحمر

قالت القناة 12 الإسرائيلية إن كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) سلمت 11 محتجزا إسرائيليا لديها إلى الصليب الأحمر، في حين أعلنت حماس أنها تسلمت قائمة الأسرى الفلسطينيين لدى لاحتلال الإسرائيلي المقرر الإفراج عنهم مساء اليوم الاثنين.



وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قال في وقت سابق اليوم إنه أخطر أُسر المحتجزين المقرر إطلاق سراحهم في التبادل الرابع لإسرائيليين في غزة بأسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.





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ولم يحدد البيان عدد المحتجزين الذين سيُطلق سراحهم.



ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية مساء اليوم عن مسؤولين أن حماس وافقت على ضم اثنتين من الأمهات و9 أطفال في قائمة الـ11 محتجزا الذين من المقرر الإفراج عنهم اليوم.



من ناحية أخرى، قالت القناة 12 الإسرائيلية إن رئيس حركة حماس، يحيى السنوار، التقى بعض المحتجزين الإسرائيليين في غزة وتحدث معهم بالعبرية، وأضافت القناة أن السنوار قال لهم إنهم في المكان الأكثر أمانا ولن يحصل لهم مكروه.