موسكو تشكر "حماس" على إطلاق سراح إسرائيلي يحمل الجنسية الروسية

رحّبت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بـ"بادرة حسن النية" التي صدرت عن قيادة حركة "حماس"، وإفراجها عن مواطن إسرائيلي يحمل الجنسية الروسية احتجزته في قطاع غزة.



وأضافت زاخاروفا في بيان نشر على موقع الوزارة: "نرحب ببادرة حسن النية التي صدرت عن قيادة حركة "حماس" بالإفراج عن مواطن إسرائيلي يحمل الجنسية الروسية، واستعدادها للتفاعل البناء والتعاون في حل القضايا الإنسانية التي تهمنا. وعبر الاتصال مع جميع الأطراف المعنية، سنواصل مساعينا لتحقيق الإفراج السريع عن بقية المواطنين الروس المحتجزين في القطاع".





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ولفتت زاخاروفا إلى أن "حماس" سلمت المواطن الروسي للصليب الأحمر خارج قائمة التبادل مع إسرائيل، وعبر اتصالات مباشرة مع الجانب الروسي.



وأعلنت "حماس" أمس أنها أطلقت سراح أحد المحتجزين لديها من حملة الجنسية الروسية "استجابة لجهود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتقديرا لموقف روسيا".



وجاء هذا الإعلان خلال اليوم الثالث من اتفاق الهدنة الإنسانية وتبادل الأسرى الذي عقدته إسرائيل مع حركة "حماس".



وبموجب الاتفاق، سيتم إطلاق سراح 50 أسيرا إسرائيليا لدى "حماس"، وإفراج إسرائيل عن 150 أسيرا فلسطينيا من النساء والأطفال.