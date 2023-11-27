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حارس مرمى يسجل هدفاً في تونس على طريقة تشيلافيرت

Publié le Lundi 27 Novembre 2023 - 08:36 قراءة: 1 د, 0 ث
      
شهدت مباراة الجولة الثامنة من منافسات دوري الدرجة الثانية التونسي لكرة القدم، بين فريق مكارم المهدية وضيفه نادي أولمبيك سيدي بوزيد، الأحد، حدثاً فريدا يتمثل في تسجيل حارس المرمى هدفا حاسما.

وبينما كانت المباراة تسير نحو فوز نادي مكارم المهدية بهدف من دون رد، حصل أولمبيك سيدي بوزيد على ركلة حرّة مباشرة في الدقيقة 89، ليتقدم إليها الحارس نعيم المثلوثي بشكل مفاجئ، وينجح في التسجيل معلنا تعديل النتيجة بطريقة رائعة.
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وكانت الركلة تبعد قرابة 30 مترا عن مرمى حارس المهدية، وقد سددها المثلوثي برجله اليمنى على طريقة نجوم كرة القدم الكبار، لكنه أعاد الى الأذهان كذلك ما كان يفعله، خوزيه لويس تشيلافيرت، أسطورة منتخب باراغواي، الذي يعتبر أحد أبرز الحراس المتخصصين في تسجيل الركلات الحرة، عبر التاريخ.

كما تكمن أهمية هدف المثلوثي، في أنه أنقذ فريقه من الخسارة بعدما تعرض إلى طرد لاعبين اثنين في الدقيقتين 50 و70، وهو ما مكّن سيدي بوزيد من العودة بنقطة ثمينة من خارج قواعده.

المصدر - العربي


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