أمير قطر يعيد نشر تغريدة السيسي ويرفقها بكلمات شكر وتقدير

أعاد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، نشر تغريدة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، شكره فيها الأخير على الجهود القطرية المبذولة في إتمام الهدنة الإنسانية في غزة.



وكتب الشيخ تميم بن حمد معلقا: "شكرا لكم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على جهودكم، ونقدر عاليا التعاون المثمر بين فريقي عمل بلدينا في إطار تحقيق الهدنة الإنسانية في غزة".





شكرا لكم فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي على جهودكم ونقدر عالياً التعاون المثمر بين فريقي عمل بلدينا في إطار تحقيق الهدنة الإنسانية في غزة، ويؤكد هذا التكامل الموقف العربي المشترك لترجمة قرارات القمة العربية الإسلامية مع أشقائنا، وتحقيق السلام العادل والدائم في فلسطين. https://t.co/jicsTpPMxl — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) November 26, 2023

وأضاف: "ويؤكد هذا التكامل الموقف العربي المشترك لترجمة قرارات القمة العربية الإسلامية مع أشقائنا، وتحقيق السلام العادل والدائم في فلسطين".وكان الرئيس السيسي قد كتب في حسابه على منصة "إكس": "أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى سمو الأمير تميم بن حمد أمير دولة قطر الشقيقة على جهوده المبذولة وفريق عمله، والتي تكاملت مع الجهود المصرية لإتمام الهدنة الإنسانية في قطاع غزة وإنجاح عملية تبادل الأسرى والمحتجزين، وأتطلع للمزيد من التعاون المشترك لتلبية تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق وإقرار السلام الشامل والعادل في المنطقة".وقد تمكنت حماس من اطلاق سراح 117 فلسطينيا (نساء وأطفال) على أن يبلغ العدد 156 أسيرا بحلول اليوم الرابع للهدنة مقابل 52 إسرائيليا أسيرا في قطاع غزة.وها هي قد دخلت الحرب على غزة يومها الـ51 تزامنا مع اشتباكات عنيفة في الضفة الغربية، وتهديدات إسرائيلية باستئناف القتال في غزة فور انتهاء الهدنة.وتستمر الهدنة المؤقتة بين الحكومة الإسرائيلية وحركة "حماس" لليوم الثالث على التوالي، فيما تمت مساء الأحد إجراءات إفراج الجانبين عن دفعة جديدة من المحتجزين والأسرى.ومساء يوم السبت، نجحت الوساطة القطرية والمصرية في تذليل العقبات التي واجهت صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة "حماس" في اليوم الثاني للهدنة، بعد إعلان "كتائب القسام" تأجيل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، بسبب عدم التزام إسرائيل ببنود اتفاقية الهدنة الموقعة.