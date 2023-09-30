مشاهد جديدة تكشف عن أولى لحظات مأساة زفاف نينوى في العراق

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جديدا للحظة اندلاع الحريق في قاعة زفاف نينوى شمال العراق، والذي أسفر عن مقتل وإصابة المئات.يذكر أن حريقا هائلا وقع مساء الثلاثاء الماضي، داخل قاعة مناسبات في ‍قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى، ما أسفر عن وقوع المئات من الضحايا، وتبعه استنفار حكومي واسع لمواجهة تداعيات الفاجعة.وأعلنت السلطات الأمنية توقيف عدد من الأشخاص وبينهم مالك قاعة المناسبات.