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ممثل هوليود كيفن سبيسي متهم بالتحرش بأخصائي تدليك

Publié le Samedi 30 Septembre 2023 - 08:21 قراءة: 0 د, 39 ث
      
وكالات - كشفت صحيفة "ديلي بيست" أن ممثل هوليود كيفن سبيسي، متهم مرة أخرى بالتحرش الجنسي بأحد المتخصصين في التدليك.

ووفقا للصحيفة فإن الحادثة تعود لسنة 2016 حيث اتهم "أحد المتخصصين في التدليك كيفن سبيسي بالاعتداء الجنسي في دعوى مدنية"، وقال إن الممثل أصبح "مثارا جنسيا بشكل واضح" أثناء التدليك ومارس عليه ضغوطا "للقيام بأفعال جنسية".

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وبحسب نفس المصدر فإن سبيسي تحرش بأخصائي التدليك عدة مرات في عام 2016 وعرض عليه أموالا إضافية مقابل خدمات جنسية.

في الوقت نفسه، بحسب المدعي، لم يتمكن من إلغاء المواعيد، لأن الممثل كان يسجل باسم مستعار في كل مرة.

وفي يونيو الماضي برأت محكمة في لندن الممثل الأمريكي الذي اشتهر بدوره في مسلسل "هاوس أوف كاردز"، وأسقطت عنه كل الاتهامات المنسوبة إليه بالاعتداء الجنسي على 4 رجال، في ختام محاكمة خضع لها كيفن في العاصمة البريطانية.


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