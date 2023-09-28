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الداخلية المصرية تعلن انتحار المتهم بقتل موظفة جامعة القاهرة بسلاح الجريمة

Publié le Jeudi 28 Septembre 2023 - 06:33 قراءة: 1 د, 8 ث
      
أقدم الموظف المصري الذي قتل زميلته بالرصاص داخل مقر عملهما بجامعة القاهرة، على الانتحار خلال عملية القبض عليه مساء الأربعاء.

ونشرت وزارة الداخلية بيانا كشفت من خلاله تفاصيل وملابسات مقتل موظفة داخل كلية الآثار بجامعة القاهرة، ومقتل المتهم "أحمد ح." (35 سنة) منتحرا أثناء هروبه في الإسكندرية.

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وقالت الوزارة في بيان فجر الخميس، إنه وفي إطار ما تبلغ للأجهزة الأمنية بقيام موظف بإحدى الكليات بجامعة القاهرة الكائنة بمحافظة الجيزة بإطلاق أعيرة نارية تجاه موظفة بكلية أخرى بالجامعة ذاتها باستخدام سلاح ناري حال تواجدها بمحل عملها مما أسفر عن وفاتها، أن التحريات مكنت قوات الأمن من تحديد مكان المتهم بمحافظة مطروح.

وأضافت أنه وحال قيام القوات باستهدافه انتحر بإطلاق عيار ناري تجاه نفسه من السلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة، مشيرة إلى أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية في الحادثة.

وأكدت مصادر لموقع "المصري اليوم" أن فريق البحث تمكن من تحديد خط سير المتهم، مشيرا إلى أنه وأثناء استيقافه في أحد الأمكنة بمحافظة الإسكندرية وسؤاله عن بطاقة الرقم القومي أخرج سلاحه الناري ووضع حدا حياته.

وكشفت التحريات أن المتهم موظف داخل مبنى رعاية الشباب بكلية الآثار وقام صباح اليوم بفتح النيران على زميلته نورهان حسين وأصابها بـ 6 طلقات في أماكن متفرقة بجسدها، بسبب رفضها طلب الزواج منه لسوء سلوكه، ووثقت كاميرات المراقبة لحظات تنفيذ الجريمة.

جدير بالذكر أن المتهم سبق وأن تقدم لخطبة الضحية إلا أنها رفضته، كما سبق له إشعال النيران في سيارتها ونال حكما بالحبس 6 أشهر بسبب ذلك.


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