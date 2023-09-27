سفير فرنسا في النيجر يصل إلى باريس

أعلنت الخارجية الفرنسية وصول سفيرها لدى النيجر /سيلفان إيتي/ إلى باريس بعد قرار سحبه من نيامي.



وكانت الرئاسة الفرنسية قد أكدت مغادرة /إيتي/ لنيامي بعد نحو شهر من قرار طرده من قبل المجلس العسكري الانتقالي في النيجر.

تابعونا على ڤوڤل للأخبار