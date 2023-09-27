Babnet

سفير فرنسا في النيجر يصل إلى باريس

Publié le Mercredi 27 Septembre 2023 - 21:37 قراءة: 0 د, 11 ث
      
أعلنت الخارجية الفرنسية وصول سفيرها لدى النيجر /سيلفان إيتي/ إلى باريس بعد قرار سحبه من نيامي.

وكانت الرئاسة الفرنسية قد أكدت مغادرة /إيتي/ لنيامي بعد نحو شهر من قرار طرده من قبل المجلس العسكري الانتقالي في النيجر.


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 273993


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
الخميس 28 سبتمبر 2023 | 13 ربيع الأول 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:36
18:10
15:34
12:17
06:12
04:45
الرطــوبة:
% 83
Babnet
Babnet29°
22° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
29°-21
29°-20
28°-20
28°-20
28°-21
  • Avoirs en devises
    26195,3

  • (26 sept)
  • Jours d'importation
    115
  •              1 € = 3,35946 DT        1$ =3,16961 DT
  • Solde Compte du Trésor   (26 sept)   352,8 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Hashtag Media

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*