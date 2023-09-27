وزير الدفاع الإيطالي يبدأ زيارة رسمية للجزائر

بدأ وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتو، اليوم الأربعاء، زيارة رسمية إلى الجزائر، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.



ومن المقرر أن يعقد وزير الدفاع الإيطالي سلسلة من اللقاءات المؤسسية، حسبما أعلنت الوزارة.



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