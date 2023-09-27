Babnet

المفوضية الأوروبية: نقوم مع تونس بتقييم أفضل وقت لزيارة وفدنا في البلاد

Publié le Mercredi 27 Septembre 2023 - 10:18 قراءة: 0 د, 37 ث
      
تجرى المفوضية الاوروبية وتونس "اتصالات منتظمة" على المستويين السياسي والتقني لدراسة أنسب وقت لزيارة وفد الاتحاد الأوروبي لتونس، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وقالت الناطقة باسم المفوضية الأوروبية، في تصريحات خاصة لـ"نوفا"، إن "اتصالات منتظمة تجري بين الاتحاد الأوروبي وتونس على المستوى السياسي والتقني، سواء في بروكسل أو من خلال بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس، لمواصلة العمل على تنفيذ الركائز الخمس المنصوص عليها في مذكرة التفاهم".

...

وتأتي هذه التصريحات بعد قرار الرئيس التونسي قيس سعيد تأجيل زيارة الوفد التنفيذي للاتحاد الأوروبي إلى تونس، والتي كانت مقررة أصلا نهاية الأسبوع الجاري، إلى موعد لاحق.

وأوضحت الناطقة أن "الاتحاد الأوروبي قد عرض إرسال وفد من مسؤولي المفوضية هذا الأسبوع لمواصلة المناقشات حول تنفيذ المذكرة، ونحن نقوم حاليًا بتقييم أفضل وقت لكلا الطرفين مع السلطات التونسية".


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 273953


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
الأربعاء 27 سبتمبر 2023 | 12 ربيع الأول 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:37
18:11
15:35
12:17
06:11
04:45
الرطــوبة:
% 54
Babnet
Babnet28°
28° Babnet
الــرياح:
7.72 كم/س
Babnet
Babnet22°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
28°-22
29°-20
29°-21
28°-20
28°-20
  • Avoirs en devises
    26195,3

  • (26 sept)
  • Jours d'importation
    115
  •              1 € = 3,35946 DT        1$ =3,16961 DT
  • Solde Compte du Trésor   (26 sept)   352,8 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Hashtag Media

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*