المفوضية الأوروبية: نقوم مع تونس بتقييم أفضل وقت لزيارة وفدنا في البلاد

تجرى المفوضية الاوروبية وتونس "اتصالات منتظمة" على المستويين السياسي والتقني لدراسة أنسب وقت لزيارة وفد الاتحاد الأوروبي لتونس، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.



وقالت الناطقة باسم المفوضية الأوروبية، في تصريحات خاصة لـ"نوفا"، إن "اتصالات منتظمة تجري بين الاتحاد الأوروبي وتونس على المستوى السياسي والتقني، سواء في بروكسل أو من خلال بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس، لمواصلة العمل على تنفيذ الركائز الخمس المنصوص عليها في مذكرة التفاهم".





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وتأتي هذه التصريحات بعد قرار الرئيس التونسي قيس سعيد تأجيل زيارة الوفد التنفيذي للاتحاد الأوروبي إلى تونس، والتي كانت مقررة أصلا نهاية الأسبوع الجاري، إلى موعد لاحق.



وأوضحت الناطقة أن "الاتحاد الأوروبي قد عرض إرسال وفد من مسؤولي المفوضية هذا الأسبوع لمواصلة المناقشات حول تنفيذ المذكرة، ونحن نقوم حاليًا بتقييم أفضل وقت لكلا الطرفين مع السلطات التونسية".