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بعد البيان المثير للجدل بشأن الزلزال.. استقالات بصفوف "العدالة والتنمية" المغربي

Publié le Mardi 26 Septembre 2023 - 09:21 قراءة: 1 د, 9 ث
      
بعدما أثار البيان الصادر عن حزب العدالة والتنمية بالمغرب حول الزلزال، جدلا واسعا داخل الحزب وفي الأوساط السياسية، أعلن القيادي والوزير السابق عبد القادر اعمارة استقالته من التنظيم.

وفي تدوينة عبر "فيسبوك" كتب اعمارة: "بقلب يعتصره الألم على ما آلت إليه تجربة حزب العدالة والتنمية فإني أعلن عن استقالتي من الحزب وكل هيئاته منذ هذه اللحظة"، وهو ما اعتبره الكثير من المتابعين، وفق موقع "هسبريس" المغربي، ردا مباشرا منه على بيان الأمانة العامة للحزب الذي أغضب الكثير من أعضائه.

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وكان حزب "العدالة والتنمية" أصدر بيانا عقب الزلزال الذي ضرب البلاد في 8 سبتمبر، ربط بينه وبين "الذنوب والمعاصي في الحياة السياسية".

وبحسب "هيسبريس"، يبدو أن اعمارة ليس الوحيد الغاضب من البيان الذي أشعل النار داخل الحزب، إذ رفض عدد من الأعضاء التعليق على الموضوع، في إشارة إلى عدم رضاهم عن البيان الذي أصدره الأمين العام.

في غضون ذلك، اعتبر عزيز أفتاتي، القيادي البارز في صفوف "حزب المصباح"، أن البيان الذي أصدره "العدالة التنمية" برئاسة رئيس الحكومة السابق عبد الاله بنكيران، "خطأ جسيم ما كان ينبغي للأمانة العامة أن تساير بنكيران فيه".

وأضاف أفتاتي أن "اعتبار الزلزال غضبا من الله كلام شائع في الثقافة الإسلامية، ويدخل في باب العقائدية والفكرية"، مشددا على أن هذه الأخطاء "لا ينبغي أن تتسرب لهذه الهيئات الإصلاحية".

يذكر أنه مساء 8 سبتمبر 2023 ضرب زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر عدة مدن مغربية كبرى مثل العاصمة الرباط والدار البيضاء ومكناس وفاس (شمال)، ومراكش وأغادير وتارودانت (وسط).


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