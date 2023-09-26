Babnet

السيناتورة الإيطالية كراكسي: موقف الولايات المتحدة تجاه قرض صندوق النقد لتونس لا يزال "صعبًا للغاية"

Publié le Mardi 26 Septembre 2023 - 06:58 قراءة: 0 د, 55 ث
      
صرّحت ستيفانيا كراكسي، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الإيطالي، أن موقف الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تونس لا يزال "صعبًا للغاية"، وفي الوقت الحالي "لا يوجد مخرج"، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وحول الإصلاحات التي تم طلبها في تونس للسماح بالإفراج عن القرض من صندوق النقد الدولي، قالت كراكسي، في ختام زيارتها لواشنطن، إن الوضع في تونس "معقد"، موضحة أن تونس أمة "تواجه صعوبة كبيرة"، و"للحصول على شيء، حتى في مجال حقوق الإنسان، من الضروري الاستمرار على طريق الحوار الذي يمثل حاليا السبيل الوحيد".

...

وأضافت أن مثل هذه القضايا، التي لها تأثير مباشر على الوضع الأوسع المتعلق بزيادة تدفقات الهجرة نحو إيطاليا، يجب معالجتها "بطريقة أقل أيديولوجية".

وفي إشارة إلى أزمة المهاجرين، التي "تأخرنا عنها 40 عاما"، شدّدت السيناتورة الإيطالية على أنه سيكون من الضروري وضع استراتيجية فورية لمكافحة المتاجرين بالبشر، موضحة أن "كل هذا يجب أن يكون مصحوبًا بعمل يسمح لنا بالتوصل إلى اتفاقيات مع بلدان المصدر".

وأشارت إلى أن هذه هي الجبهات الأولى التي يجب العمل عليها وأن إيطاليا "ستقوم بدورها: ولكن بدون جهود متضافرة من جميع البلدان المتقدمة والمنظمات الدولية، ستكون الهجرة ظاهرة لا يمكن وقفها وتخاطر بإرباكنا".


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 273889


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
الأربعاء 27 سبتمبر 2023 | 12 ربيع الأول 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:37
18:11
15:35
12:17
06:11
04:45
الرطــوبة:
% 83
Babnet
Babnet28°
21° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
28°-21
29°-20
29°-21
28°-21
29°-20
  • Avoirs en devises
    26195,3

  • (26 sept)
  • Jours d'importation
    115
  •              1 € = 3,35946 DT        1$ =3,16961 DT
  • Solde Compte du Trésor   (26 sept)   352,8 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Hashtag Media

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*